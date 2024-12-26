Боярский: «Всю дорогу Сергей Филиппов повторял: «Мишка, копи деньги. Состаришься — станешь никому не нужен, все тебя забудут...»

Народный артист России, большой поклонник футбола Михаил Боярский в интервью «СЭ» рассказал, какой совет ему дал знаменитый актер Сергей Филиппов.

— Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— «Великий комик Сергей Филиппов и его афоризмы». Я был с ним знаком, называл «дядя Сережа». Читал и ностальгировал, вспоминая чудесную плеяду актеров — Райкина, Утесова и других. В книжке, помимо забавных высказываний Филиппова, собраны истории о нем. Я тоже одной поделился.

Как-то еду на машине по Большой Конюшенной, вижу — дядя Сережа идет. Притормаживаю, бросаюсь к нему: «Здравствуйте!» Тот не глядя: «Пошел на ***». Принял меня за поклонника. Очень не любил, когда к нему на улице подходили. Как услышит: «Ой, смотрите, Филиппов...» — сразу: «На ***!» Всех посылал!

Вот и я под горячую руку попал. Но не обиделся. Говорю: «Дядя Сережа, я сын Сергея Боярского, вашего друга». В ответ улыбка: «А-а, Мишка. Привет-привет». — «Вы куда?» — «На Московский вокзал. Сдавать билет». — «Садитесь, подвезу».

Билет стоил 11 рублей. Я взял его, но вместо касс забежал за угол, смял, выкинул, достал из кармана свои деньги. Для меня в то время 11 рублей — пустяковая сумма. А у Филиппова, уже пожилого человека, каждая копейка была на счету.

Когда ехали обратно, он всю дорогу повторял: «Мишка, копи деньги. Состаришься — станешь никому не нужен, все тебя забудут. Копи!» Меня это так потрясло...