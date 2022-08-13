МИД РФ: имена Бута, Грайнер и Уилана фигурируют в диалоге с США по обмену заключенными

Имена россиянина Виктора Бута и американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана действительно фигурируют в диалоге Москвы и Вашингтона по возможным обменам заключенными. Об этом ТАСС заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Обсуждение весьма чувствительной темы обмена заключенными гражданами России и США идет в рамках определенных нашими президентами каналов. Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа «не навреди», — подчеркнул он.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева. При себе у спортсменки было несколько капсул с гашишным маслом. Баскетболистка не признала свою вину и обвинила силовиков в нарушениях во время задержания. Однако суд счел доводы следствия убедительными и приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных. Однако политики еще не пришли к консенсусу.