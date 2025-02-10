МИД Азербайджана запретил Валуеву въезд в страну

МИД Азербайджана включил депутата Госдумы РФ и бывшего боксера Николая Валуева в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию страны.

«Оскорбительные высказывания и угрозы первого заместителя комитета по туризму Госдумы Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В связи с высказываниями указанного депутата против нашей страны его имя включено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», — сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Ранее депутат в ответ на ноту МИД Азербайджана о прекращении деятельности Русского дома в Баку предложил закрыть азербайджанские диаспорские организации в России, ограничить бизнес азербайджанцев и принять иные меры.