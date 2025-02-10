Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

10 февраля 2025, 16:35

МИД Азербайджана запретил Валуеву въезд в страну

Сергей Ярошенко
Николай Валуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

МИД Азербайджана включил депутата Госдумы РФ и бывшего боксера Николая Валуева в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию страны.

«Оскорбительные высказывания и угрозы первого заместителя комитета по туризму Госдумы Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В связи с высказываниями указанного депутата против нашей страны его имя включено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», — сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Ранее депутат в ответ на ноту МИД Азербайджана о прекращении деятельности Русского дома в Баку предложил закрыть азербайджанские диаспорские организации в России, ограничить бизнес азербайджанцев и принять иные меры.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Николай Валуев
Читайте также
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Прокуратура возбудила уголовное дело после избиения комментатора Скворцова

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту получения травм комментатором Скворцовым
Новости
RSS RSS
Все новости