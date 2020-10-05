Мэрия Москвы изучает варианты ужесточения карантина

Столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля по 9 июня во время самоизоляции, информируют «Ведомости».

Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель.

В столице подтверждено 3 537 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализирован 771 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 251 человек.