Мэр Собянин сообщил о росте числа заболевших штаммом «Омикрон» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице растет число заболевших штаммом COVID-19 «Омикрон».

«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «Омикрон». И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Он уточнил, что в течение 7-10 дней возможен значительный рост заболеваемости.

«Будем надеяться на лучшее, но готовиться к более критическому развитию событий», — приводит слова Собянина «Известия».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 684 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 317 687 летальных исходов, выздоровели 9 732 018 человек.