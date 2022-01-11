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Мэр Собянин сообщил о росте числа заболевших штаммом «Омикрон» в Москве

20:00
Коронавирус в России. Фото Global Look Press
Коронавирус в России. Фото Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице растет число заболевших штаммом COVID-19 «Омикрон».

«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «Омикрон». И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Он уточнил, что в течение 7-10 дней возможен значительный рост заболеваемости.

«Будем надеяться на лучшее, но готовиться к более критическому развитию событий», — приводит слова Собянина «Известия».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 684 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 317 687 летальных исходов, выздоровели 9 732 018 человек.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1275577/2022-01-11/sobianin-soobshchil-o-roste-chisla-zabolevshikh-shtammom-omikron-v-moskve?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Иван Шитик все материалы автора

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