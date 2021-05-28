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Мэр Москвы Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице

15:22
Сергей Собянин. Фото «Известия»
Сергей Собянин. Фото «Известия»
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.

«Должен сказать, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, у нас уже нет такого недельного роста. За прошлую неделю упали данные и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. Но сам уровень все равно остается достаточно высоким, поэтому надо не забывать беречься, прививаться», — сказал Собянин в эфире канала «Россия-1».

За последние сутки в Москве выявили 3 274 новых случая коронавируса.

Всего за период пандемии коронавируса в Москве зафиксировали 1 170 396 зараженных коронавирусом. Из них 1 055 130 человек выздоровели.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11502109?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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