Мэр Москвы Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице
15:22
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.
«Должен сказать, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, у нас уже нет такого недельного роста. За прошлую неделю упали данные и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. Но сам уровень все равно остается достаточно высоким, поэтому надо не забывать беречься, прививаться», — сказал Собянин в эфире канала «Россия-1».
За последние сутки в Москве выявили 3 274 новых случая коронавируса.
Всего за период пандемии коронавируса в Москве зафиксировали 1 170 396 зараженных коронавирусом. Из них 1 055 130 человек выздоровели.
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