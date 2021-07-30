Мэр Москвы Собянин отменил ношение перчаток в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о смягчении ограничений в связи с коронавирусом. Как отмечается, подписан указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

Кроме того, мэр призвал к вакцинации и отметил, что в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась.

«Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», — написал Собянин.

Напомним, что за вчерашние сутки, как и прежде во время пандемии, наибольшее количество случаев заражения в России выявлено в Москве (3356).