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Мэр Москвы Собянин отменил ношение перчаток в общественных местах

10:07

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о смягчении ограничений в связи с коронавирусом. Как отмечается, подписан указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

Кроме того, мэр призвал к вакцинации и отметил, что в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась.

«Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», — написал Собянин.

Напомним, что за вчерашние сутки, как и прежде во время пандемии, наибольшее количество случаев заражения в России выявлено в Москве (3356).

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/vozvraschenie-k-normalnoi-zhizni-otmena-ispolzovaniya-perchatok

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