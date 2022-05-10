Мэнни Пакиао проиграл выборы на пост президента Филиппин

Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Мэнни Пакиао проиграл выборы на пост президента Филиппин.

«Люди отдали свой голос. Для меня эти выборы окончены. Мое выдвижение в кандидаты в президенты было связано с желанием служить своей стране.

На данный момент я хотел бы взять паузу и уделить больше времени своей семье. Я продолжу помогать нашему народу с помощью своего фонда», — написал Пакиао на своей странице в Twitter.

Согласно опубликованным результатам Пакиао, занял третье место с примерно 6% голосов. Бонгбонг Маркос, сын бывшего диктатора Филиппин, стал победителем выборов.

В августе 2021 года Пакиао провел свой последний поединок — уступил чемпиону WBA Super кубинцу Йорденису Угасу решением судей, после чего объявил о завершении спортивной карьеры и вскоре озвучил планы побороться за президентское кресло.