«Он в сознании, говорить может». Менеджер Дмитрия Соловьева рассказала о состоянии спортсмена

Менеджер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева Елена Болотова в разговоре с «СЭ» прокомментировала состояние спортсмена.

«Ситуация такая, что сейчас мы ждем информации от Ани. Она поехала в больницу переговорить с врачом. Знаю, что Дима просто заступился за девчонок, он был один, а ребят было трое. Насколько сильно избили, сложно сказать, — врачи должны сначала обследовать. По-моему, там травма головы. Сейчас он в нейрохирургии в Боткинской больнице. Чтобы сказать точно, что за ситуация, должен сказать врач, насколько это все тяжело, и быстро ли он вообще поправится.

Но он в сознании, говорить может. Я с ним разговаривала, но он, естественно, сам еще в шоке, потому что все так произошло. Дима супер интеллигентный, спокойный и воспитанный парень, который никогда в жизни не идет на конфликт, и никогда он в них не был замечен. Очень тяжелая ситуация, конечно. Мы могли бы дать более точную информацию, но врачи не отвечают по телефону, если ты туда звонишь. Ане нужно приехать туда лично. По телефону информацию они не дают», — сказала Болотова «СЭ».

Как ранее стало известно, Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.