Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Менеджер чешской молодежки обвинил россиян в снятии с самолета из Канады: «Алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль»

15:06
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Теги:

Менеджер сборной Чехии Отакар Черны прокомментировал снятие с рейса национальной команды вместе с российской молодежкой.

«Это была очень странная ситуация. Мы прибыли в аэропорт Калгари примерно за три часа до вылета. Наши игроки отправились покупать сувениры, некоторые из них позвонили своим семьям домой. Мы видели российских игроков, сидящих в баре. Я предупредил всех наших ребят, чтобы они не снимали маски и постоянно держали дистанцию, находясь в аэропорту.

Потом мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила, и алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль. Один из членов российской сборной даже курил в туннеле перед посадкой в самолет. Затем некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян, и экипаж по этой причине вывел весь самолет», — приводит слова Черны isport.blesk.cz.

Ранее появилась информация, что некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт. При этом сборная Финляндии вылетела тем же самолетом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также
Овечкин побил исторический рекорд НХЛ в новогоднюю ночь: теперь он №1 по голам в большинстве
Глава СК поручил провести проверку из-за концерта Линдеманна
7
3
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен