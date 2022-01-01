Менеджер чешской молодежки обвинил россиян в снятии с самолета из Канады: «Алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль»

Менеджер сборной Чехии Отакар Черны прокомментировал снятие с рейса национальной команды вместе с российской молодежкой.

«Это была очень странная ситуация. Мы прибыли в аэропорт Калгари примерно за три часа до вылета. Наши игроки отправились покупать сувениры, некоторые из них позвонили своим семьям домой. Мы видели российских игроков, сидящих в баре. Я предупредил всех наших ребят, чтобы они не снимали маски и постоянно держали дистанцию, находясь в аэропорту.

Потом мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила, и алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль. Один из членов российской сборной даже курил в туннеле перед посадкой в самолет. Затем некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян, и экипаж по этой причине вывел весь самолет», — приводит слова Черны isport.blesk.cz.

Ранее появилась информация, что некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт. При этом сборная Финляндии вылетела тем же самолетом.