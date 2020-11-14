Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в «голубых огоньках»

Российский певец Валерий Меладзе обратился к своим коллегам с призывом бойкотировать съемки в новогодних телепередачах из-за коронавирусных ограничений, от которых страдают звезды. По словам Меладзе, это будет единственная возможность продемонстрировать, что «десятки тысяч людей остались без работы».

«Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина. Всем понятно, что метро является важной артерией мегаполиса, без которой не может существовать город. А Новогодние концерты, это всего лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью. Поэтому их решили отменить», — написал Меладзе в Instagram.

Меладзе предложил коллегам-артистам следовать ограничениям до конца и не участвовать в «голубых огоньках».