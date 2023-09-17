Медики спасли участницу Московского марафона, которая оказалась в состоянии клинической смерти

Медики спасли участницу Московского марафона, которая потеряла сознание во время забега на 10 километров, сообщает 112.

37-летняя женщина потеряла сознание, находясь рядом с финишем. Как сообщает источник, к моменту, когда врачи добрались до нее, она находилась в состоянии клинической смерти.

Врачам удалось спасти спортсменку и доставить ее в реанимацию ближайшей больницы.

Московский марафон состоялся в столице в воскресенье, 17 сентября в Лужниках.