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Сегодня, 21:00

Медики спасли участницу Московского марафона, которая оказалась в состоянии клинической смерти

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Официальный сайт Московского марафона

Медики спасли участницу Московского марафона, которая потеряла сознание во время забега на 10 километров, сообщает 112.

37-летняя женщина потеряла сознание, находясь рядом с финишем. Как сообщает источник, к моменту, когда врачи добрались до нее, она находилась в состоянии клинической смерти.

Врачам удалось спасти спортсменку и доставить ее в реанимацию ближайшей больницы.

Московский марафон состоялся в столице в воскресенье, 17 сентября в Лужниках.

Источник: Telegram-канал 112
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