Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе стал самым дорогим игроком до 21 года по версии Forbes. Трансферную стоимость 21-летнего француза оценено в 183 миллиона евро. За основу при подсчете брались данные Transfermarkt, CIES и состоявшиеся трансферы.

На втором месте форвард «Атлетико» Жоау Феликс (104 миллиона евро), третий — полузащитник «Челси» Кай Хаверц (98 миллионов евро).

В десятке также защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (88,3 миллиона евро) защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт (86,8 миллиона евро), нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (86,8 миллиона евро), нападающий дортмундцев Эрлин Холанн (68,3 миллиона евро), защитник «Интера» Ашраф Хакими (66,3 миллиона евро), форвард «Наполи» Виктор Осимхен (63 миллиона евро) и нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес (57,7 миллиона евро).

В нынешнем сезоне лиги 1 Мбаппе провел 5 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.