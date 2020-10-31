Мбаппе — самый дорогой футболист до 21 года. В десятке он единственный представитель лиги 1
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе стал самым дорогим игроком до 21 года по версии Forbes. Трансферную стоимость 21-летнего француза оценено в 183 миллиона евро. За основу при подсчете брались данные Transfermarkt, CIES и состоявшиеся трансферы.
На втором месте форвард «Атлетико» Жоау Феликс (104 миллиона евро), третий — полузащитник «Челси» Кай Хаверц (98 миллионов евро).
В десятке также защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (88,3 миллиона евро) защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт (86,8 миллиона евро), нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (86,8 миллиона евро), нападающий дортмундцев Эрлин Холанн (68,3 миллиона евро), защитник «Интера» Ашраф Хакими (66,3 миллиона евро), форвард «Наполи» Виктор Осимхен (63 миллиона евро) и нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес (57,7 миллиона евро).
В нынешнем сезоне лиги 1 Мбаппе провел 5 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.