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Сегодня, 12:58

Матыцин заявил, что в любой момент может вернуться на пост президента FISU

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что он не планирует навсегда покидать пост президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Он сообщил, что вернется, когда это будет необходимо.

Ранее сообщалось, что Матыцин передал полномочия президента FISU на Эдера и может вернуться на пост.

«У меня нет никаких ограничений по участию в мероприятиях FISU, я активно участвую в работе и информирован о том, что происходит в организации. Держу контакт с коллегами и активно участвую в диалоге с ними», — цитирует Матыцина ТАСС.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, в 2019 году он был переизбран на второй срок, а в январе 2020 года был назначен на пост министра спорта РФ.

Источник: https://tass.ru/sport/16624007
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Матыцин передал полномочия президента FISU на Эдера и может вернуться на пост
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