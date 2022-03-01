Матыцин: «Будем рассматривать вопросы о создании дополнительных соревнований со странами СНГ и БРИКС»

Министр спорт РФ Олег Матыцин рассказал, как изменится календарь в связи с тем, что российские команды и сборные отстранили от международных соревнований.

— Как изменится календарь?

— Единый календарный план будет скорректирован. Мы будем рассматривать вопросы о создании дополнительных соревнований со странами СНГ и БРИКС. Это не означает выбора в одну сторону. Мы будем работать во всех направлениях, чтобы восстановить права наших спортсменов.