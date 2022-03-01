Матыцин заявил, что меры по отстранению России от международных соревнований неадекватны

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает неадекватным то, что российские сборные и команды отстранены от международных соревнований.

«Я всегда подчеркиваю, что Россия — самодостаточная страна со стабильной динамикой развития спорта. Мы приняли стратегию развития до 2030 года. Все это будет реализовано. Мы понимаем, что живем не в автономном мире. Мы будем продолжать взаимодействие с международными федерациями. Мы против такого подхода, считаем эти меры неадекватными. В любых конфликтах между странами нельзя ввергать спортсменов как инструмент. Эти решения приняты с нарушением принципа единства. Мы будем внимательно анализировать каждую ситуацию. Главное для нас на сегодняшний день — обеспечить безопасность спортсменов, которые находятся не в России», — заявил Матыцин.