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Сегодня, 11:56

Матыцин заявил, что меры по отстранению России от международных соревнований неадекватны

Артем Бухаев
Корреспондент
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает неадекватным то, что российские сборные и команды отстранены от международных соревнований.

«Я всегда подчеркиваю, что Россия — самодостаточная страна со стабильной динамикой развития спорта. Мы приняли стратегию развития до 2030 года. Все это будет реализовано. Мы понимаем, что живем не в автономном мире. Мы будем продолжать взаимодействие с международными федерациями. Мы против такого подхода, считаем эти меры неадекватными. В любых конфликтах между странами нельзя ввергать спортсменов как инструмент. Эти решения приняты с нарушением принципа единства. Мы будем внимательно анализировать каждую ситуацию. Главное для нас на сегодняшний день — обеспечить безопасность спортсменов, которые находятся не в России», — заявил Матыцин.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.

Олег Матыцин
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