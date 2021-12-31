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Матыцин: «В России нет методики единой подготовки хоккеистов и футболистов в разных школах»

08:27
Олег Матыцин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о методике подготовки хоккейных и футбольных команд в России.

«Есть федеральные спортивные стандарты, но нет методики единой подготовки хоккеистов и футболистов в разных школах. И из-за этого проблемы возникают, в том числе и на уровне сборной, потому что приходят спортсмены с разным пониманием игры, с разной культурой. И быстро создать команду из них не получится», — цитирует Матыцина ТАСС.

В 2022 году футбольной сборной России предстоят стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 в Катаре. В полуфинале россияне сыграют с Польшей и в случае победы — в финале со Швецией или с Чехией.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13340103

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Виктория Кравченко все материалы автора

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