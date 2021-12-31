Матыцин: «В России нет методики единой подготовки хоккеистов и футболистов в разных школах»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о методике подготовки хоккейных и футбольных команд в России.

«Есть федеральные спортивные стандарты, но нет методики единой подготовки хоккеистов и футболистов в разных школах. И из-за этого проблемы возникают, в том числе и на уровне сборной, потому что приходят спортсмены с разным пониманием игры, с разной культурой. И быстро создать команду из них не получится», — цитирует Матыцина ТАСС.

В 2022 году футбольной сборной России предстоят стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 в Катаре. В полуфинале россияне сыграют с Польшей и в случае победы — в финале со Швецией или с Чехией.