Матыцин рассказал о встрече с министром спорта Сербии Зораном Гайичем

Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с министром спорта Сербии Зораном Гайичем в рамках Международной конференции МИНЭПС в Баку.

«Сегодня мы отмечаем 100-летие системы управления сферой спорта, и это знаковый для встречи день — Зоран Гайич был тренером сборной России по волейболу, и волейбол в этом году также отмечает свой вековой юбилей. Нашими ведомствами разработан проект меморандума о сотрудничестве, в ближайшее время планируем его подписание», — цитирует Матыцина ТАСС.

Делегация из Сербии сообщила о готовности проработать участие спортсменов в «Играх будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году.