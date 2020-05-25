Матыцин провел совещание с руководителями федераций о возобновлении тренировок сборных

Сегодня, 25 мая, Министр спорта РФ Олег Матыцин провел в режиме видеоконференцсвязи рабочее совещание с руководителями спортивных федераций страны.

Министр проинформировал участников совещания о порядке возобновления тренировок сборных команд на федеральных базах Минспорта. Порядок предусматривает, в частности, прохождение спортсменами тестирования на наличие коронавирусной инфекции и углубленного медицинского обследования.

Матыцин обратил особое внимание глав федераций на необходимость строгого соблюдения дисциплины и рекомендаций Роспотребнадзора.

С 25 мая на федеральных базах подготовки сборных команд России началась работа по возобновлению тренировочных мероприятий.

Первыми со сборными командами страны начинают работу тренировочные центры «Новогорск» и «Озеро Круглое» (Московская область).

В июне после согласования с главами субъектов Российской Федерации планируют начать работу остальные федеральные центры: «Юг Спорт» (Сочи, филиал — Кисловодск), база «Ока» (Алексин, Тульская область), центр «Крымский» (Алушта, Крым).

Сборные команды России будут заезжать на федеральные базы поэтапно малыми группами. Заезд и проживание организованы таким образом, чтобы спортсмены, тренеры и специалисты из различных сборных команд не пересекались друг с другом. Сборные команды по видам спорта будут размещены по разным корпусам. Размещение будет реализовано в соответствии со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и необходимыми мерами безопасности.

Спортсмены, тренеры и специалисты пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции. До получения результатов тестирования спортсмены будут жить в одноместных номерах, фактически в режиме самоизоляции.

Спортсмены, тренеры и специалисты, которые прибывают на федеральные базы из других регионов на воздушном или железнодорожном транспорте, будут проходить тестирование на коронавирус два раза. После первого тестирования по прибытии они в течение семи дней будут находиться на самоизоляции и затем пройдут повторное тестирование.

При наличии отрицательных результатов тестов на коронавирус спортсмены пройдут углубленное медицинское обследование, по итогам которого для каждого спортсмена будут разработаны рекомендации. Все тестирования и обследования проводит Центр спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства. Только после прохождения УМО и по рекомендациям врачей спортсмены приступят к тренировочным мероприятиям.

Персонал спортивных баз не будет покидать пределы базы, будет организован вахтовый режим работы. Перед началом работы и допуском на базу каждый сотрудник будет также протестирован на коронавирус.

В настоящее время в рамках первого этапа возобновления тренировочных мероприятий тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли спортсмены сборных команд России по художественной гимнастике, фигурному катанию на коньках и спортивной гимнастике.