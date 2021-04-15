Матыцин подчеркнул, что развитие массового спорта является одним из национальных приоритетов

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на награждении победителей первого Всероссийского конкурса «Ты в игре» рассказал об основных направлениях развития массового спорта.

— Для нас одним из национальных приоритетов является развитие массового спорта — развитие новых направлений спортивной деятельности, молодежного, спорта для пожилых людей, потому что самое главное, чтобы эти люди были здоровы. Вернее, чтобы это еще раз показало, что люди, которые двигаются, для которых спорт — это норма, которая составляет основу человеческой жизни, они лучше переносят психологические нагрузки и преодолевают борьбу с вирусом. Наша задача сделать так, чтобы спорт не был каким-то обязательным, но доступным. Доступным за счет инфраструктур, и максимально дать возможность развиваться новым направлениям, которые были бы интересны всем.

— Среди членов Правительства много энтузиастов, которые придерживаются спортивного образа жизни?

— Все, начиная с председателя Правительства. Мы ведем активный и здоровый образ жизни. Вы видите, что президент Российской Федерации занимается спортом, наш главный капитан команды — тоже очень хороший пример. Буквально три часа назад мы были в Государственной думе, где подводили итоги Спартакиады среди федеральных органов государственной власти. В 13-й раз она будет проводиться. Очень хорошо, что чиновники — тоже люди, тоже любят спорт. Они показывают своим примером, что сегодня спорт — абсолютно необходимое условие для того, чтобы быть успешным.

(Екатерина Звенигородская)