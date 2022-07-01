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Сегодня, 21:16

Матыцин отреагировал на заявление Минспорта Польши с требованием приостановить членство России в спортивных организациях

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на заявление Министерства спорта Польши с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях.

1 июля Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что отвечающие за спорт министры 33 стран подписали заявление с требованием санкций в отношении России и Белоруссии. Согласно этому документу, министры просят запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

«Авторы документа — государственные деятели, министры спорта, их подписи противоречат позиции невмешательства государств в деятельность независимых спортивных организаций. С одной стороны, сейчас мы видим продуктивный подход федераций, которые допускают российских спортсменов до международных турниров и осознают важность работы с нашими представителями в руководящих органах. С другой стороны, еще есть такие коллективные заявки, носящие конкретный дискриминационный характер. Подобные заявления в действительности не отстаивают интересы спортсменов», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Источник: https://rsport.ria.ru/20220701/matytsin-1799708269.html
Олег Матыцин
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Министры спорта 33 стран подписали заявление с требованием санкций в отношении России и Белоруссии
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