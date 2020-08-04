«Матерь Божья. Никогда не видел ничего подобного». Итальянский журналист — о страшном взрыве в Бейруте
21:06
Итальянский журналист Танкреди Палмьери отреагировал на взрыв, произошедший в столице Ливана Бейруте. В результате мощного взрыва погибло не меньше шести человек, сотни человек получили ранения.
«Матерь божья. Взрыв в Бейруте по неизвестным причинам. Никогда не видел ничего подобного. Друзья в Бейруте говорят мне, что были в супермаркете, далеко, но все равно почувствовали это.
Mother of God.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 4, 2020
Explosion in Beirut for unknown reasons.
I have never seen anything like this.
Friends in Beirut telling me they were in a supermarket far from there and still everything fell of them pic.twitter.com/TOvGzJkE98
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