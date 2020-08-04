Итальянский журналист Танкреди Палмьери отреагировал на взрыв, произошедший в столице Ливана Бейруте. В результате мощного взрыва погибло не меньше шести человек, сотни человек получили ранения.

«Матерь божья. Взрыв в Бейруте по неизвестным причинам. Никогда не видел ничего подобного. Друзья в Бейруте говорят мне, что были в супермаркете, далеко, но все равно почувствовали это.