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«Матерь Божья. Никогда не видел ничего подобного». Итальянский журналист — о страшном взрыве в Бейруте

21:06
Взрыв в Бейруте. Фото AFP
Взрыв в Бейруте. Фото AFP

Итальянский журналист Танкреди Палмьери отреагировал на взрыв, произошедший в столице Ливана Бейруте. В результате мощного взрыва погибло не меньше шести человек, сотни человек получили ранения.

«Матерь божья. Взрыв в Бейруте по неизвестным причинам. Никогда не видел ничего подобного. Друзья в Бейруте говорят мне, что были в супермаркете, далеко, но все равно почувствовали это.

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