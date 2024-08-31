Мать украинского футболиста Алиева заявила, что не общается с сыном

Проживающая в Курске мать бывшего полузащитника сборной Украины Александра Алиева рассказала, что не общается с сыном.

Ранее 39-летний украинец поддержал ВСУ, которые в настоящее время ведут боевые действия в Курской области. В своем обращении экс-игрок призвал уничтожать мирное население российского региона.

«Мы не знаем, что там происходит, с ним мы не общаемся, прошу не беспокоить», — приводит слова Марины Алиевой РИА «Новости».

Алиев, родившийся в Хабаровске, в ходе карьеры выступал за московский «Локомотив» и «Анжи». На его счету 28 проведенных матчей за сборную Украины, в которых он забил шесть голов.