Мать украинского футболиста Алиева заявила, что не общается с сыном
Проживающая в Курске мать бывшего полузащитника сборной Украины Александра Алиева рассказала, что не общается с сыном.
Ранее 39-летний украинец поддержал ВСУ, которые в настоящее время ведут боевые действия в Курской области. В своем обращении экс-игрок призвал уничтожать мирное население российского региона.
«Мы не знаем, что там происходит, с ним мы не общаемся, прошу не беспокоить», — приводит слова Марины Алиевой РИА «Новости».
Алиев, родившийся в Хабаровске, в ходе карьеры выступал за московский «Локомотив» и «Анжи». На его счету 28 проведенных матчей за сборную Украины, в которых он забил шесть голов.
Источник: РИА «Новости»
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