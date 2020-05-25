Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью этого года.

— Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени, — сказал в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале» Гинцбург. — Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, семь-девять месяцев, процесс вакцинации и ее масштабирование.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 353 427 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.