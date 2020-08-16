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Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России через месяц

14:25
Пандемия коронавируса. Фото AFP
Пандемия коронавируса. Фото AFP

В России через месяц может начаться массовая вакцинация от Covid-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, пострегистрационные исследования начнутся через семь-десять дней. В них примут участие несколько десятков тысяч человек, продлятся исследования от четырех месяцев до полугода.

— Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц, — добавил Гинцбург.

Вакцина от коронавируса была зарегистрирована России на этой неделе.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200816/1575849731.html

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