Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России через месяц

В России через месяц может начаться массовая вакцинация от Covid-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, пострегистрационные исследования начнутся через семь-десять дней. В них примут участие несколько десятков тысяч человек, продлятся исследования от четырех месяцев до полугода.

— Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц, — добавил Гинцбург.

Вакцина от коронавируса была зарегистрирована России на этой неделе.