Mash: в Латвии возбудили дело по факту смерти баскетболиста Тиммы

Следственный комитет Латвии возбудил дело по факту смерти экс-супруга певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Mash.

По информации источника, друг спортсмена Марк Пугачев стал свидетелем в деле и собирается дать показания против Седоковой. Он считает, что певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые Тимма купил за 180 миллионов рублей.

17 декабря тело баскетболиста нашли в центре Москвы. Предварительной причиной смерти 32-летнего латвийца называется асфиксия. Похороны Тиммы состоялись 27 декабря в Риге. Сообщалось, что на траурной церемонии присутствовали родители спортсмена и его первая жена Сана Оши. Седокова не приехала на прощание.

В России Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», УНИКС и «Химки». В составе национальной сборной Латвии баскетболист провел 68 матчей.