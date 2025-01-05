Mash: Семак вложился в производство красной икры на Ладожском озере

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак инвестировал в компанию, которая занимается производством красной икры на Ладожском озере, сообщает Mash.

Однако, как отмечает источник, 48-летний специалист рискует лишиться части своих денег с приходом тепла, поскольку форель в больших водоемах может убегать к простым рыбакам. Такое уже случалось на озере Меглино в Нижегородской области — тогда заводчики потеряли около 100 миллионов рублей.

Несколько лет назад в рыбный бизнес в Северной Осетии вложился еще один российский тренер — Станислав Черчесов. Под конец прошлого года он вывел прибыль и покинул бизнес, продав свою долю.