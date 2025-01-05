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Сегодня, 18:29

Mash: Семак вложился в производство красной икры на Ладожском озере

Алина Савинова
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Сергей Семак.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак инвестировал в компанию, которая занимается производством красной икры на Ладожском озере, сообщает Mash.

Однако, как отмечает источник, 48-летний специалист рискует лишиться части своих денег с приходом тепла, поскольку форель в больших водоемах может убегать к простым рыбакам. Такое уже случалось на озере Меглино в Нижегородской области — тогда заводчики потеряли около 100 миллионов рублей.

Несколько лет назад в рыбный бизнес в Северной Осетии вложился еще один российский тренер — Станислав Черчесов. Под конец прошлого года он вывел прибыль и покинул бизнес, продав свою долю.

Сергей Семак
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