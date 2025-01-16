Mash: Семак передумал вкладываться в производство красной икры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак передумал торговать красной икрой и вышел из рыболовного бизнеса, сообщает Mash.

5 января наставник сине-бело-голубых инвестировал в компанию, которая занимается производством красной икры на Ладожском озере.

Как только появилась информация о том, что проект может потерпеть неудачу, Семак отдал свои 50% Ивану Девятилу, с которым сотрудничал в компании «Проект Р3». Эта компания связана с другими форелевыми хозяйствами.

Вероятно, Семак не захотел терять часть своих денег, как некоторые заводчики, которые потеряли около 100 миллионов рублей из-за того, что с приходом тепла форель уходила к простым рыбакам из больших водоемов.