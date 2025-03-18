Mash: из офиса «Спартака» украдены коллекционные наручные часы на сумму 1 миллион рублей

Коллекционные часы на 1 миллион рублей украдены из офиса хоккейного «Спартака», сообщает Mash.

По информации источника, 17 наручных часов производства компании «Ракета» с символикой клуба пропали из кабинета на стадионе «Лужники». Отмечается, что они могли быть украдены во время переезда команды в новый офис. Последний раз сотрудники клуба видели их в середине января.

Представители «Спартака» написали заявление в полицию.