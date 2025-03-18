Статьи
18 марта, 10:23

Mash: из офиса «Спартака» украдены коллекционные наручные часы на сумму 1 миллион рублей

Сергей Ярошенко
Флаг хоккейного клуба «Спартак»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Коллекционные часы на 1 миллион рублей украдены из офиса хоккейного «Спартака», сообщает Mash.

По информации источника, 17 наручных часов производства компании «Ракета» с символикой клуба пропали из кабинета на стадионе «Лужники». Отмечается, что они могли быть украдены во время переезда команды в новый офис. Последний раз сотрудники клуба видели их в середине января.

Представители «Спартака» написали заявление в полицию.

Источник: Mash
ХК Спартак (Москва)
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
  • П_о_в_а_р

    Я не брал

    18.03.2025

  • Звездоносец

    Не, уж, то хотят поменять на швейцарские ...

    18.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    "воровать — это норма" "сп*здил — неси домой!" (Н.Старостин)

    18.03.2025

  • Штабсъ-комиссаръ

    Наглая рыжая морда...))

    18.03.2025

  • TORO

    В коробку какую-нибудь засунули при переезде, коробку в другую коробку, а ту коробку - в третью коробку. И этих коробок штук 100. При переезде и не такое можно потерять...

    18.03.2025

