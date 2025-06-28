Статьи
28 июня, 13:30

Mash: Исинбаевой заблокировали счета в России за долг в 818 тысяч рублей

Сергей Ярошенко

У прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой, проживающей в Испании, заблокировали банковские счета в России за долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 27 июня были заблокировали три банковских счета спортсменки, привязанные к ее ИП, за долг в размере 818 тысяч рублей.

Исинбаева является обладательницей золотых медалей на Олимпиаде-2004 в Афинах и Олимпиаде-2008 в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.

Источник: Mash
Елена Исинбаева
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • hottie

    Не догадалась после отъезда, а еще лучше до все активы в России продать или хотя бы самые значимые и бабки вывести.

    28.06.2025

  • bvp

    Можно хотя бы на заборе написать, заслужила.

    28.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А Васильич?! Не дело так выпячиваться даже не майору.

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Чего там договариваться? Огромный шест метров в сто высотой. На середине шеста громадная, метров в пятьдесят, фигура Елены Исинбаевой.

    28.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не удивлен. Просто не уверен, что договорятся по дизайну.

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Общество одобрит. Как минимум 87% общества - ЗА!

    28.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - как общество решит. Тут договориться за льготы ЖКХ не могут, а вы говорите про целый памятник.

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Ну давайте в Твери поставим. Нужен же памятник, понимаете? Нужен.

    28.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Памятников не напасешься. Москва - не резиновая.

    28.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да, молодцы!

    28.06.2025

  • fell62

    Гришка креатура Мудко ....на дыбу Фром май хад ....

    28.06.2025

  • Millwall82

    "интересная книжка"(с), видимо налоги не позволяет платить.

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Когда Елена выполнит отвественное задание, которое поручил ей Сам, она вернется и все заплатит. Более того, ее наградят орденом и поставят ей памятник в центре Москвы..

    28.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Не везет властям с орденоносцами. грышка сраченкофф, теперь вот эта. Эх!

    28.06.2025

  • Slim Tallers

    Позвоните бывшему депутату Государственной Думы в Испанию - пусть приезжает. Как с Путиным фотографироваться - это всегда пожалуйста,а долги платить - всё прощает.

    28.06.2025

