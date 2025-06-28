Mash: Исинбаевой заблокировали счета в России за долг в 818 тысяч рублей

У прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой, проживающей в Испании, заблокировали банковские счета в России за долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 27 июня были заблокировали три банковских счета спортсменки, привязанные к ее ИП, за долг в размере 818 тысяч рублей.

Исинбаева является обладательницей золотых медалей на Олимпиаде-2004 в Афинах и Олимпиаде-2008 в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.