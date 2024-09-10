Mash: актеру Борису Щербакову стало плохо в его квартире в Москве
Народный артист РФ Борис Щербаков почувствовал себя плохо в своей московской квартире, сообщает Mash.
По информации источника, у 74-летнего актера возникли проблемы с сердцем. Родственники артиста вызвали ему скорую, сейчас решается вопрос о возможной госпитализации.
Щербаков является исполнителем роли Николая Старостина в фильме «Федя. Народный футболист», посвященном Федору Черенкову. Лента выйдет в прокат 31 октября.
Источник: Mash
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