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Сегодня, 18:06

Mash: актеру Борису Щербакову стало плохо в его квартире в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Народный артист РФ Борис Щербаков почувствовал себя плохо в своей московской квартире, сообщает Mash.

По информации источника, у 74-летнего актера возникли проблемы с сердцем. Родственники артиста вызвали ему скорую, сейчас решается вопрос о возможной госпитализации.

Щербаков является исполнителем роли Николая Старостина в фильме «Федя. Народный футболист», посвященном Федору Черенкову. Лента выйдет в прокат 31 октября.

Источник: Mash
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