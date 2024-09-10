Mash: актеру Борису Щербакову стало плохо в его квартире в Москве

Народный артист РФ Борис Щербаков почувствовал себя плохо в своей московской квартире, сообщает Mash.

По информации источника, у 74-летнего актера возникли проблемы с сердцем. Родственники артиста вызвали ему скорую, сейчас решается вопрос о возможной госпитализации.

Щербаков является исполнителем роли Николая Старостина в фильме «Федя. Народный футболист», посвященном Федору Черенкову. Лента выйдет в прокат 31 октября.