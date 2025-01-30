Захарова — об авиакатастрофе в США: «Посольство выясняет, были ли на борту граждане России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» сообщила, что посольство выясняет, были ли россияне на борту самолета, потерпевшего крушение в США.

«Были ли граждане России на борту самолета? Посольство выясняет», — сказала Захарова «СЭ».

Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил ТАСС, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Последние новости и актуальная информация об авиакатастрофе в Вашингтоне — в нашей онлайн-трансляции.