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Сегодня, 11:38

Мамиашвили поддержал норвежца, уволившегося из Олимпийского комитета из-за отстранения россиян от соревнований

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на пресс-конференции в ТАСС высказался об отставке заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинда Ваттердала из-за отстранения россиян и белорусов от международных соревнований.

«Из-за беспрецедентного давления многие люди боятся публично высказать свое мнение. Надо отдать должное норвежскому представителю, спортивной организации, из которой он вышел, но это единичный случай. Поверьте мне, огромное количество людей думают в силу человеколюбия и в силу фундаментальных ценностей. Если бы вчера их голос был бы более значимым, до сегодняшних событий мы б не дошли», — сказал Мамиашвили.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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