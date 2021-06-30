Светлана Кокорина, мама Кирилла Кокорина, прокомментировала информацию о задержании сына за пьяную драку.

«Кому интересна правда, то никакой драки не было и быть не могло! Конечно, мой пост будет не очень интересным по сравнению с заголовками сегодняшних статей. Должна признать, что они превзошли даже мои все самые смелые ожидания!

И еще, можете мне не верить, но Карен Григорян никогда не имел никакого отношения к фальшивым деньгам! Никогда! Это его полный тезка из Санкт- Петербурга! Не надо все валить в одну кучу, давайте хоть иногда писать то, что похоже на правду. Заранее спасибо!» - написала Светлана в Instagram.

30 июня появилась информация о том, что Кирилл Кокорин вместе со своим приятелем хотели пройти в один из московских ресторанов. Сотрудники заведения потребовали у них QR-код, которого не оказалось. После они устроили драку с сотрудниками кафе. Позже стало известно, что суд оштрафовал Кокорина на 4 тысячи рублей.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Они отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. 6 сентября 2020 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных об условно-досрочном освобождении.