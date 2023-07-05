Мама Маска о тренировках с экс-чемпионом UFC: «Надеюсь, это просто для развлечения»

Мэй Маск, мать миллиардера Илона Маска, отреагировал на его тренировку с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Нет! Надеюсь, это просто для развлечения», — написала Мэй Маск в Twitter.

Ранее Маск и Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне. 30 июня сообщалось, что бой может пройти в Колизее.

Маск и Цукерберг собрались подраться в клетке. Из-за чего начался конфликт миллиардеров?