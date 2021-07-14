«Маленькая глупость рождает большое недоверие». Доктор Мясников высказался по поводу мифов о вакцинации

Главный врач ГКБ №71, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников рассказал о мифах, связанных с вакцинацией от коронавируса.

«После некоторых прививок вакцинированные болеют тяжелее и умирают чаще, чем невакцинированные? Сразу скажу — это не так, — цитируют Мясникова «Аргументы и Факты» 14 июля. — Да, действительно, 20 лет назад при разработке вакцин к коронавирусу, вызвавшему эпидемию вирусной пневмонии в 2002 году, в эксперименте на мышах ученые столкнулись с парадоксальным усилением вирусной инфекции в результате образования антител к ней. Сегодня при массовом применении вакцин от ковида мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело­ассоциированного усиления инфекции. Теоретически такое возможно, но практически — нет.

Я бы вообще предложил изъять из повседневного употребления термины «антителозависимое усиление», «цитокиновый шторм», «иммунитет». Это как оружие в неумелых или преступных руках: пользы не принесет, а навредить может.

Как могут навредить и разноплановые советы по вакцинации. Нам необходимы единые правила. Четко и пошагово: «здесь играем, а здесь не играем». Когда читаешь все эти рекомендации: «не мочить место укола три дня», «не курить три дня», «пить коагулянты», «не употреблять алкоголь 42 дня» — становится грустно. Куча мелких и очевидных глупостей. Но маленькая глупость рождает большое недоверие».

За последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3966), Московской области (2469), Санкт-Петербурге (1942), Нижегородской области (531) и Свердловской области (461).