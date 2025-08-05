Траньков — о гибели Гришина: «Это ужасно, большая трагедия»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на гибель комментатора Александра Гришина.

«Это ужасно, большая трагедия. Он был голосом фигурного катания. Невозможно представить себе эфиров без него», — цитирует фигуриста ТАСС.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы по футболу.

Гришину было 47 лет.