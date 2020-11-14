Пианист-виртуоз, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о смерти знаменитого актера Армена Джигарханяна.

— Кошмарное известие. Плохая тенденция, количество некрологов, которые я комментировал за последнее время, уже не поддается подсчету. Настолько печально, когда вне зависимости от возраста уходят одни из самых выдающихся представителей своего цеха, — сказал Мацуев «СЭ». — Когда слышишь такие печальные новости, открываешь ленту новостей с каким-то ужасом. Каждый день ты получаешь какие-то шокирующие новости.

Армен Борисович — это легенда, эпоха. На протяжении многих лет он сделал огромное количество качественных работ. Еще в советское время была шутка: «Нет столько армян, сколько ролей сыграл Армен Джигарханян». Целая россыпь образов была представлена им как в кино, так и сначала в «Театре Маяковского», потом в «Ленкоме», а затем и в своем театре. Добрейший человек. Мне повезло в жизни общаться с выдающимися представителями не только культуры, а разных профессий и национальностей. Чем выше ты по таланту, тем проще ты в общении. Это простая формула, которую я для себя вывел.

Он очень любил подходить после концерта, особенно когда мы играли вместе с Валерием Гергиевым. Всегда был ироничен, дружен, лаконичен. Точность его высказываний после концерта воодушевляла. Его простота общения как музыка Моцарта — ты понимаешь, что мотив симфонии простой, но в этом и есть его гениальность. То же самое касается каждого слова и изречения Джигарханяна. Это такой мастер-класс по жизни. Поэтому огромное горе, уходят мастодонты и могикане.

Он болел за «Спартак». Еще бы! Поэтому, когда мы познакомились, сразу почувствовали друг друга. Спартаковское нутро или чутье — это первый знак приветствия. Когда ты знаешь человека, но вы никогда не встречались вживую, он походит и говорит: «Спартак». Это сразу пароль в какие-то теплые отношения. Конечно, он спартаковец. Огромное количество тех актеров, начиная еще с артистов МХАТ, все болели за «Спартак». Только Шостакович болел за «Зенит». Армену Борисовичу светлая память, это эпоха. (Сергей Федоров)