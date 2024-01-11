«Лыжня России»: когда и где состоится и как принять участие

Ежегодное спортивное мероприятие для любителей беговых лыж «Лыжня России» традицонно пройдет во вторую субботу февраля. В 2024 году старт запланирован на 10 февраля.

К участию в «Лыжне России» допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств. Для участия в соревнованиях всем желающим необходимо иметь медицинскую справки (или личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за здоровье — для лиц старше 18 лет).

Для удобства участников гонка будет проходить отдельно по районам и городам каждого региона страны. Министерство спорта Российской Федерации установило для мужчин и женщин (2005 г.р. и старше) дистанцию в 10 км, а для юношей и девушек (2006 г.р. и моложе) — 5 км. Всех участников, как правило, делят на стартовые группы: в самых ранних бегут профессиональные спортсмены и юные лыжники из спортшкол, далее — любители;

В 2024 году регистрация на «Лыжню России» проводится через Госуслуги. Место проведения гонки в конкретном регионе можно узнать в момент регистрации.

Программа забега 10 февраля в Москве:

8:00 — регистрация участников

9:50 — церемония открытия соревнований

10:00 — старт группы ПРО (Элита)

10.30 — старт группы 18-29 лет

11:15 — награждение победителей и призеров Категории ПРО (Элита)

11:00 — старт группы 30-39 лет

11:30 — старт группы 40-49 лет

12:00 — старт группы 50-59 лет

12:30 — старт группы 60-99 лет

Победители гонки в каждой возрастной категории награждаются кубками. Участники соревнований, финишировавшие на местах с 1 по 3 в возрастных категориях, также награждаются памятными дипломами и медалями. Все участники соревнований получают сувениры от организаторов — фирменную шапочку и нагрудный номер-майку.