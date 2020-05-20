«Люди отнеслись легкомысленно». Камил Гаджиев назвал виноватых в ситуации в Дагестане

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал виновных в тяжелой ситуации в Дагестане, связанной с пандемией коронавируса.

— В первую очередь, это вина людей, которые легкомысленно отнеслись, — сказал Гаджиев. — Во вторую очередь — вина властей, которые должны были в принудительном порядке обеспечить изоляцию. Я не хочу делать политических заявлений, но это очевидно. Надо просто называть вещи своими именами. Если проблема есть, то кто-то в ней виноват. И в первую очередь — сами люди, то есть мы сами. Отношение действительно было легкомысленным. Буду говорить как есть. Я сам в селении находился. Да, я был изолирован в основном, но по селу все равно ходил, в город несколько раз выехал. От любого контакта мог возникнуть этот вирус. Я вообще мог его в свое село привезти. Я же первые две недели эпидемии как раз в Дагестане находился. У нас республика живет обрядами, адатами. У нас если человек скончался, то к нему на соболезнования едут сотни, тысячи людей. Они знают, что нельзя массово собираться, что есть риски, и все равно едут. Потому что эта традиция сильнее, чем риск, мы не можем не проводить человека в последний путь. Для нас даже вопрос так не стоит. Если свадьбы решили не играть, то с похоронами так не получится.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.