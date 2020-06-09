Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер в своем Telegram-канале прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, находясь в нетрезвом состоянии, вылетел на своей машине на встречную полосу и протаранил фургон.

«Соболезнования близким Сергея Захарова. Кошмар, в голове все это не укладывается. Я люблю актера Михаила Ефремова, мы знакомы, мне симпатична его любовь к футболу и «Спартаку». Оттого узнать о случившемся мне было ещё больнее. Видео с первыми словами (точнее, попытками их произнести) Ефремова после катастрофы даёт ответы на все вопросы. Его талант и известность никак не должны повлиять на решение суда. Он должен получить по закону», — написал Рабинер.

Водитель фургона, 58-летний Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.