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Лукашенко о борьбе с коронавирусом: «Уже сегодня можно сказать, что мы победили»

2 июля 2020, 18:10
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by.
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о ситуации с коронавирусом в стране.

«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, — цитирует президента официальный сайт главы государства. — Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту».

В Белоруссии зарегистрировано 62 698 случаев заражения коронавирусом. Согласно официальным данным, 405 человек умерли, выздоровели — 48 738.

Дополнительная информация:

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vruchenie-gosudarstvennyx-nagrad-23940/

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