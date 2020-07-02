Лукашенко о борьбе с коронавирусом: «Уже сегодня можно сказать, что мы победили»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о ситуации с коронавирусом в стране.

«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, — цитирует президента официальный сайт главы государства. — Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту».

В Белоруссии зарегистрировано 62 698 случаев заражения коронавирусом. Согласно официальным данным, 405 человек умерли, выздоровели — 48 738.