Лопырева оказала финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области

Посол ФИФА Виктория Лопырева поучаствовала в акции поддержки футбольного клуба «Авангард», который передал в дар больнице города Льгов мобильный рентгеновский аппарат.

Лопырева пожертвовала личные средства на покупку оборудования.

«Помогаю беженцам и пострадавшим от боевых действий с 2014 года, и сейчас, конечно, не смогла пройти мимо» — приводит слова Лопыревой пресс-служба «Авангарда».

В начале августа ВСУ перешли российско-украинскую границу и начали вести боевые действия на территории Курской области.