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Сегодня, 14:02

Лопес и Аффлек официально оформили развод

Камила Абдурахманова
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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.
Фото Global Look Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально достигли соглашения о разводе и отказались от взаимных финансовых претензий, сообщает Associated Press.

Никто из бывших супругов не будет платить алименты, каждый сохранит то, что приобрел индивидуально за время брака. Как только судья одобрит развод в следующем месяце, Лопес планирует отказаться от фамилии Аффлек.

Лопес подала на развод с Аффлеком летом 2024 года, заявление поступило в суд 20 августа — ровно через два года после их свадьбы.

Отношения Лопес и Аффлека начались в 2002 году, тогда же они объявили о помолвке, но свадьба не состоялась. В 2004 году пара рассталась. В 2021 году Лопес расторгла помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом и возобновила отношения с Аффлеком. Об их новой помолвке стало известно в апреле 2022 года, тогда же состоялась свадьба.

Источник: Associated Press
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