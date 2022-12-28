Логинова считает, то гарантий восстановления РУСАДА после устранения замечания ВАДА нет

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что никаких гарантий восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу нет, однако она подчеркнула, что не стоит опускать руки из-за этого.

«Все говорят: а где гарантии? Повторюсь: их нет. Но из этого разве следует, что мы должны опустить руки и ничего не делать? РУСАДА в рамках своих компетенций принимает исчерпывающие меры для выполнения всех условий восстановления, прописанных в решении Спортивного арбитражного суда (CAS). Мы будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы добиться возвращения статуса соответствия как можно скорее», — цитирует Логинову ТАСС.

ВАДА лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года.