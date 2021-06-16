Лидер «Коррозии металла» заявил, что Бузова продолжает пить коньяк по утрам

Музыкант, лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий поделился мнением о скандале между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

«Я ей говорил: «Не надо надевать мудацкие прикиды в горошек, потому что они дико отвратительно смотрятся на камерах». Что касается ее слов в эфире, то она накануне Евро должна была подучить футбольную историю. А в итоге опять накурилась и на том эфире говорила все невпопад. Еще и начала истерику! Потому и говорю, что она стала социально опасной. Это результат ее курения и употребления коньяка. Она иногда на эфирах такое выдает, что хочется со стыда провалиться. К сожалению, она не слушается меня, в итоге продолжается этот коньяк по утрам и закладки по ночам», — сказал Троицкий.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

Полностью интервью с Сергеем Троицким можно прочитать здесь.