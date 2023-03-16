Врач Авербах: «Неизвестно, в каком состоянии будут интеллект и психика Костомарова»

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах высказался о будущем Романа Костомарова.

«Конечно, перспективы все еще туманны для Костомарова и врачей. Он пережил инсульт, сепсис, поэтому неизвестно, какие у него будут когнитивные изменения в мозгу, в каком состоянии будут интеллект и психика. Главное, что есть положительная динамика», — приводит слова Авербаха Sport24.

У Костомарова наблюдается сильная худоба, из-за чего он не может сам поднять руки и шевелиться. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.