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Врач Авербах: «Неизвестно, в каком состоянии будут интеллект и психика Костомарова»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах высказался о будущем Романа Костомарова.

«Конечно, перспективы все еще туманны для Костомарова и врачей. Он пережил инсульт, сепсис, поэтому неизвестно, какие у него будут когнитивные изменения в мозгу, в каком состоянии будут интеллект и психика. Главное, что есть положительная динамика», — приводит слова Авербаха Sport24.

У Костомарова наблюдается сильная худоба, из-за чего он не может сам поднять руки и шевелиться. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-15-vrach-averbakh-neizvestno-v-kakom-sostoyanii-budut-intellekt-i-psikhika-kostomarova-posle-togo-chto-on-perezhil
Фигурное катание
Роман Костомаров
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