Летние веранды откроются в Москве с 16 июня

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков рассказал о послаблении запретительных мер из-за пандемии коронавируса.

— Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок, — приводит слова Ремчукова ТАСС. — Кафе откроются с 16 июня, летние веранды.