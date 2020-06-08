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Летние веранды откроются в Москве с 16 июня

14:11
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Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков рассказал о послаблении запретительных мер из-за пандемии коронавируса.

— Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок, — приводит слова Ремчукова ТАСС. — Кафе откроются с 16 июня, летние веранды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/8675085

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