Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 15:59

Слуцкий стал лауреатом премии «Голос спорта» в номинации лучший репортаж: «Чувствую себя самозванцем»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий совместно со спортивным комментатором Романом Гутцайтом стал лауреатом премии «Голос спорта» в номинации лучший репортаж.

«Чувствую себя самозванцем на этом празднике жизни. У нас много прекрасных комментаторов, которые стремятся к этому призу. Я привык добиваться наград в иных областях. Всем хочу пожелать процветания!» — сказал Слуцкий со сцены.

Награды победителям вручили Председатель Президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов, обладатель телевизионной Премии ТЭФИ Алексей Ефимов и член Президиума РАСК Владимир Стогниенко.

Леонид Слуцкий
1
0
Читайте также
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Украина требует отменить матч России и Сербии
Три человека ранены в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
В Челябинске пациент устроил погром в кабинете врача во время приема
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Москве изъяли 673 кг кокаина из Латинской Америки с изображением Месси на упаковках

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости