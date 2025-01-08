Леброн Джеймс о пожаре в Лос-Анджелесе: «Молюсь за всех в Южной Калифорнии»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к пострадавшим в результате лесного пожара в Лос-Анджелесе.

«Молюсь за всех в Южной Калифорнии», — написал Джеймс в соцсети X.

Пожар в престижном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе начался 7 января. По некоторым данным, его площадь составила около 1200 гектар. О пострадавших пока не сообщалось, более 30 тысяч человек эвакуированы. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение.